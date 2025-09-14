Следствием больших потерь РФ стало изменение их действий на поле боя.

Последние события на фронте свидетельствуют о том, что россияне теряют время на перегруппировку войск в разгар своей наступательной кампании летом. Это последствия быстрой потери человеческого ресурса, на который рассчитывал враг. Об этом сказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире Украинского радио.

Он охарактеризовал события, происходящие в Донецкой области. По словам эксперта, отдельной летней кампании у врага не было, а было продолжение наступления образца 2024 года.

"Россияне пытались выполнить стратегические задачи, но противник был вынужден был тратить время на переброску войск, перегруппировку, изучение новых территорий для тех подразделений, которые были привлечены после ротаций. Потому что человеческий ресурс, который закладывался, "стерся" быстрее, чем это планировали россияне. Они вынуждены были проводить перегруппировку летом, хотя рассчитывали сделать это осенью, когда интенсивность боевых действий уменьшается", - пояснил он.

По его мнению, сейчас противник будет пытаться восстановить наступательные импульсы до уровня образца 2024 года. Он связал это с тем, что в течение полутора месяцев ВСУ системно отбивают украинские территории у вражеских войск. Он добавил, что если где-то враг тактически пытается продвинуться, то это локальные участки, а не наступление по всей линии фронта, как раньше.

Он отметил, что удары по НПЗ создали большие проблемы для РФ.

"Это означает, что мы можем перераспределять ресурс и для усиления войск на линии фронта, и параллельно наносить удар по вражеской бюджетообразующей отрасли, по вражеским стратегическим объектам. А это так или иначе влияет на поле боя, на мобильность и активность российских войск", - добавил Тимочко.

Напомним, что по словам президента Владимира Зеленского удары по НПЗ действительно создали большие проблемы для врага. В частности, они ограничили нефтяную отрасль и сузили возможности врага для финансирования войны.

По словам эксперта по системам РЭБ и связи Сергея "Флеш" Бескрестнова, удары по НПЗ являются следствием большой проведенной работы. При этом выбираются именно НПЗ, а не другие военные или промышленные объекты, ведь в нефтяных комплексах есть большие и одновременно важные наземные сооружения.

