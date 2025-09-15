Враг ударил двумя ракетами по территории сельскохозяйственного предприятия Боромлянской громады Ахтырского района.

12 человек получили ранения в результате российского ракетного удара по сельскохозяйственному предприятию в Сумской области поздно вечером 14 сентября. Об этом сообщила Сумская областная прокуратура в Telegram.

"12 раненых в результате ракетного удара по сельскохозяйственному предприятию в Сумской области - начато следствие. Под процессуальным руководством Ахтырской окружной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 14 сентября 2025 года около 23:00 враг ударил, по предварительным данным, двумя ракетами по территории сельскохозяйственного предприятия Боромлянской общины Ахтырского района Сумской области.

Отмечается, что ранены 12 человек, которые были привлечены к сбору урожая, также повреждено около 30 единиц сельскохозяйственной техники.

Россияне обстреляли Константиновку - подробности

Как сообщал УНИАН, на днях в результате обстрелов Константиновки в Донецкой области погибли по меньшей мере три человека, еще шесть ранены.

Также было повреждено админздание, многочисленные частные дома и многоэтажки. Обстрелы продолжались почти непрерывно. Все обстоятельства тщательно документировали.

