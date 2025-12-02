В том числе, поражена пусковая установка 9А83 из состава ЗРК "С-300В".

29 ноября дроны воинов Департамента активных действий Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины в очередной раз атаковали радары и пусковые установки зенитно-ракетных комплексов оккупантов на украинском Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба ГУР.

Так, отмечается, что только за одну ночь под горячую руку разведчиков попали:

пусковая установка 9А83 из состава ЗРК "С-300В", которая находилась на боевом дежурстве;

сразу две дорогостоящие радиолокационные станции 1Л125 "Ниобий-СВ".

"Такие удары существенно уменьшают возможности врага контролировать воздушное пространство над Донбассом и создают условия для новых воздушных операций Сил обороны Украины", - подчеркнули в разведке.

Война в Украине - удары по россиянам

Как сообщал УНИАН, 28 ноября украинские защитники поразили во временно оккупированном Крыму вблизи мыса Чауды пусковой район беспилотников "Шахед", которыми россияне терроризируют Украину.

Эту территорию, которая находится на юге оккупированного полуострова, российские захватчики постоянно используют для запуска ударных БПЛА различного типа, которые бьют по гражданской инфраструктуре Украины.

Также 29 ноября морские дроны Службы безопасности Украины поразили в Черном море два подсанкционных нефтетанкера KAIRO и VIRAT, принадлежащих "теневому флоту" РФ. По судам успешно отработали модернизированные морские дроны Sea Baby, которые могут преодолевать большие дистанции и оснащены усиленными боевыми частями.

Во время атаки подсанкционные суда шли пустыми - они направлялись на погрузку в порт Новороссийск.

