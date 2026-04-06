Депутат объяснил свое заявление о способности Украины воевать еще 10 лет

Мережко отмечает, что никто не знает, когда закончится война: это может произойти завтра, а может и через несколько лет.

Народный депутат Украины от "Слуги народа" Александр Мережко заявил, что "у нас хватит человеческих ресурсов, чтобы продолжать воевать 10 лет и даже больше". Впоследствии он уточнил, что не имел в виду, что война продлится еще столько времени.

Как сказал политик в комментарии УНИАН, в его предыдущем заявлении речь идет о "ресурсе прочности, то есть мобилизационном ресурсе". Он подчеркнул, что это психологический вопрос, и нужно создать условия и мотивацию для людей, чтобы они активнее присоединялись к Вооруженным силам.

"Речь идет о 1,5 или 2 миллионах уклонистов… На фронте примерно, если брать участие непосредственно в боевых действиях, то это, я читал такие данные – не знаю, подтвержденные или нет – но 100 или 200 тысяч. Если взять эту цифру в 2 миллиона и разделить даже на 100 или 200 тысяч, то видно, что это тот мобилизационный ресурс прочности, который позволяет вести войну, по крайней мере, 10 лет. Вот что имеется в виду. Такой расчет", – пояснил Мережко.

Так, по его словам, основная задача – убедить уклонистов, создать мотивацию, чтобы они присоединились к армии. Речь идет именно об этом "дополнительном ресурсе", добавил депутат.

Мережко подчеркнул, что в его словах абсолютно не идет речь о том, сколько именно продлится война.

"Мобилизационный ресурс – это вообще категория теоретическая на самом деле. И вообще речь не идет о том, сколько продлится война. Война может закончиться завтра, она может закончиться через несколько лет, никто этого не знает", – сказал он.

По словам парламентария, люди в армии должны иметь возможность "предвидеть свое будущее, чтобы была ротация".

"Я вижу выход в том, чтобы этим людям, которые колеблются, которые чего-то боятся, дать четкие перспективы ротации, четкие сроки, чтобы они не боялись. Вот такая идея", – пояснил Мережко и добавил, что речь идет не только об уклонистах, а о всех людях в целом.

Кроме того, он подчеркнул, что "если мы будем рассказывать, что у нас нет мобилизационного ресурса, то тогда Россия не будет заинтересована в том, чтобы прекратить огонь и согласиться на те условия, которые выдвигает Трамп".

Что предшествовало

Ранее издание The Independent писало, что министр обороны Украины Михаил Федоров признал, что в Украине насчитывается 2 миллиона человек, уклоняющихся от призыва. Кроме того, сотни тысяч самовольно покинули место службы.

Нардеп Александр Мережко отметил, что "люди считают вступление в ряды вооруженных сил билетом в один конец, поскольку не видят возможности ротации", а если бы они знали, что будут воевать только год, а потом смогут отдохнуть, то были бы более склонны вступать в армию.

По словам депутата, страна располагает человеческими ресурсами, чтобы воевать 10 лет или даже больше.

"Это вопрос психологического характера, ведь если посмотреть на численность мужчин, то у нас хватит человеческих ресурсов, чтобы продолжать воевать 10 лет и даже больше. Главная проблема заключается в том, как управлять этими ресурсами и как создать психологические стимулы, ведь, увидев армию уклонистов от призыва, ты сам не захочешь воевать", – сказал Мережко.

