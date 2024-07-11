Среди вопросов, которые обсуждаются на саммите НАТО в Вашингтоне, речь идет и о возможном сбивании Польшей ракет над Украиной. Ранее с соответствующим предложением выступил премьер-министр Польши Дональд Туск. Однако США, устами представителя Белого дома по вопросам национальной безопасности Джона Кирби, уже отметили, что, конечно, польское правительство должно само определять свои процедуры самообороны, однако это не было бы хорошо ни для украинцев, ни для поляков, вообще ни для кого. Мол, не надо давать Путину аргументы для эскалации и заявлений, что война была спровоцирована НАТО.

Но даже если говорить о гипотетических сценариях, которые можно было бы применять, то они существуют только в теории и в стране "розовых пони".

Первый - когда польские военные раскладывают свои зенитно-ракетные комплексы, свои "Петриоты" прямо в Украине, и над этим всем развеваются F-16, которые могут базироваться в Польше... То есть, когда украинские воздушные силы вместе с польскими сбивают российские ракеты - такой сценарий невозможен.

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Вариант два - когда только польские пилоты, заходя в воздушное пространство Украины, начинают сбивать российские ракеты. Мы знаем, что в воздушных силах Польши - под полсотни F-16. Сколько Варшава сможет выделить на такое воздушное патрулирование? Может, два борта, а может, эскадрилью, то есть двенадцать?

Следующий момент: если принимать во внимание, что Варшава будет пытаться сбивать те ракеты, которые летят в сторону Польши, то где они будут осуществлять перехват? То есть есть вопрос еще и боевого радиуса F-16. И вообще это довольно сложный и затратный механизм - держать самолеты на дежурстве, держать топливозаправщики на дежурстве.

И есть еще один, третий вариант. Он, скажем так, наиболее эффективный (но не менее нереальный). Это когда поляки просто будут, находясь на своей земле, сбивать то, что приближается к их границе. Почему нереальный? Здесь нужно иметь понимание дальности уничтожения крылатых ракет.

Обычный грунтовой зенитно-ракетный комплекс, любой, увидит только маловысотную ракету, которая летит на высоте, примерно, 50-100 метров и дальности 40 километров. То есть, как раз на такой дальности ЗРК и может начать сбивать ракету.

Но надо понимать, что Польша не будет размещать зенитно-ракетный комплекс на пограничном столбике.

Более того, кроме определенного отступления от границы, надо еще и как-то договориться с местным польским фермером, ведь у него там урожай, а тут ракеты летят...

Поэтому, если говорить о помощи в воздухе, если мы еще и не являемся членами НАТО, надо принимать во внимание, скорее, другой пример. Когда и США, и Великобритания, и другие страны, в том числе, которые входят в блок НАТО, активно помогли Израилю защищаться от атаки крылатых ракет и "Шахедов" со стороны Ирана. При этом, происходило все в воздушном пространстве третьих стран, включая Иорданию и Ирак...

К сожалению, международное право в этом вопросе в отношении Украины используется разве как средство для поиска объяснений, почему так невозможно сделать.

Более того, "Шахеды" уже падали на территории Румынии. Крылатые ракеты иногда залетают на территорию Польши и Румынии - ничего не происходит. Даже когда в нескольких километрах от одного из крупнейших городов Польши, Быдгоща, падает крылатая российская ракета - это уже прямо должно быть определенной командой для того, чтобы что-то делать активно. Однако в результате ничего не произошло.

Поэтому сложно ожидать, что в ближайшее время произойдет что-то такое, что изменит текущую ситуацию.

Олег Катков, военный эксперт, главный редактор Defense Express