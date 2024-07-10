По словам Джона Кирби, "мы хотим искать способы сделать Украину эффективной, но мы не хотим эскалации".

Эскалация конфликта не была бы полезной ни для Украины, ни для Польши. Об этом, комментируя инициативу о возможности предоставления Польше права сбивать российские ракеты и дроны, направляющиеся на ее территории через территорию Украины, заявил представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби, информирует Polskie Radio.

По словам представителя Белого дома, "никто не хочет эскалации этой войны".

"Мы хотим искать способы сделать Украину эффективной, но мы не хотим эскалации. Это не было бы хорошо для украинцев, это не было бы хорошо для поляков, это не было бы хорошо ни для кого", - сказал он. Видео дня

При этом Кирби отметил, что польское правительство должно само определять свои процедуры самообороны и высказываться по ним. При этом США не хотят эскалации.

"Мы не хотим давать Путину аргументы, что война была спровоцирована НАТО, что это война между Россией и Западом или Россией и Соединенными Штатами", - добавил он.

Кирби уточнил, что оценка того, было ли конкретное сбитие самолета самообороной или эскалацией, зависит от обстоятельств.

Сбитие Польшей ракет над Украиной: что известно

На саммите НАТО, начавшемся накануне в Вашингтоне, обсуждают возможное сбитие Польшей ракет над Украиной. С соответствующим предложением вышел премьер-министр Польши Дональд Туск.

По его словам, Варшава хочет привлечь союзников по НАТО к дискуссии относительно сбивания ракет и БПЛА.

В свою очередь военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что вряд ли польские Patriot смогут настолько качественно работать на опережение, как это делает с "Кинжалами" украинская ПВО над Киевом.

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