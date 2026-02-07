Более 400 дронов и десятки ракет: Воздушные силы раскрыли детали российской атаки

Враг наносил удары по объектам критической инфраструктуры.

В ночь на 7 февраля Россия нанесла масштабный удар по объектам критической инфраструктуры Украины, применив более 447 дронов и ракет воздушного, наземного и морского базирования.

Как сообщили в Воздушных силах, основными направлениями удара были западные области - Львовская, Ивано-Франковская, Ровенская, Винницкая.

В частности, враг запустил по Украине:

2 ракеты "Циркон"

21 крылатую ракету Х-101

16 крылатых ракет "Калибр"

408 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотники других типов, около 250 из них - "шахиды".

Отмечается, что по состоянию на 10:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 406 целей – 24 ракеты и 382 беспилотника различных типов:

14 крылатых ракет Х-101;

10 крылатых ракет "Калибр";

382 вражеских БПЛА различных типов.

"Зафиксировано попадание 13 ракет и 21 ударного БПЛА на 19 локациях, а также падение сбитых (обломки) БПЛА на трех локациях", - добавили в Воздушных силах.

Атака РФ по Украине - что известно

Министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что под ударом были подстанции и воздушные линии 750 кВ и 330 кВ. Враг ударил также по генерации: Бурштынской ТЭС и Добротвирской ТЭС. По словам министра, блоки АЭС были разгружены персоналом. Сейчас по всей территории Украины применены 4,5-5 очередей графиков аварийных отключений, а в восточных и северных областях - специальные графики экстренных отключений.

Также в Киевской области были повреждены складские помещения и логистический центр одного из предприятий.

