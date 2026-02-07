В Киеве и других областях ввели экстренные отключения света: графики не действуют

Россияне продолжают терроризировать энергетическую систему Украины.

Из-за вражеской атаки 7 февраля в Киеве применены экстренные отключения света. Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

Таким образом, во время экстренных отключений графики не действуют.

"В случае изменений будем оперативно информировать вас в нашем телеграм-канале", - добавили в сообщении.

Видео дня

В то же время в "Укрэнерго" заявили, что РФ осуществляет очередную массированную атаку на объекты энергосистемы Украины, в результате чего в большинстве регионов применены аварийные отключения света.

"Сейчас атака еще продолжается. Восстановительные работы начнутся сразу, как только это позволит ситуация с безопасностью", - добавили в сообщении.

В "Укрэнерго" отметили, что ранее опубликованные графики почасовых отключений не действуют.

"Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме. Следите за сообщениями на официальных страницах облэнерго Вашего региона", - призвали в компании.

Также в ДТЭК сообщили, что экстренные отключения света применены и в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях.

Обстрелы РФ - последние новости

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 февраля, Россия массированно атакует Украину ракетами и дронами. Взрывы были слышны во многих городах Украины, в частности в Кропивницком, Харькове, Ровно и на Львовщине.

Также стало известно, что 6 февраля россияне атаковали Запорожье, в результате чего ранены 5 человек. Кроме того, в Запорожском районе в результате удара РФ погибла супружеская пара - 49-летний мужчина и его 48-летняя жена. Из-за обстрела также было обесточено 12 тысяч абонентов.

Вас также могут заинтересовать новости: