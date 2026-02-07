РФ обстреляла Ровенскую, Хмельницкую и Львовскую области: возникли пожары, есть раненые

В Ровенской области фиксируют отключение света из-за вражеского удара.

Армия РФ сегодня, 7 февраля, осуществила атаку на Ровенскую область, в результате чего были повреждены жилые дома и критическая инфраструктура. Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Александр Коваль.

По его словам, в результате обстрела два человека получили ранения.

"Сейчас в области есть отключение электроэнергии. Могут возникать проблемы с водоснабжением. Другие службы жизнеобеспечения работают в штатном режиме", - добавил чиновник.

Кроме того, Коваль сообщил о попадании в многоквартирный жилой дом.

"Вместе со всеми соответствующими службами нахожусь на месте происшествия. Подробности позже", - отметил он.

Также, как заявил глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, россияне обстреляли область ракетами и дронами.

"В результате атаки поврежден жилой дом. Травмирован мужчина 1971 года рождения - он получил травму ноги. Пострадавший госпитализирован в лечебное учреждение, состояние здоровья удовлетворительное", - подчеркнул он.

В то же время этой ночью и утром Львовская область пережила массированный удар боевыми беспилотниками и ракетами, сообщил глава ОВА Максим Козицкий.

"Во время тревоги, которая длилась более 6 часов, пострадали объекты критической энергетической инфраструктуры. В селе Старый Добротвор, предварительно из-за попадания вражеского беспилотника, загорелся жилой дом. На месте работали пожарные. Пожар уже потушен", - написал чиновник.

По его словам, информации о жертвах и пострадавших на данный момент нет.

"Часть беспилотников нашей противовоздушной обороне удалось сбить. Сбили также как минимум две ракеты неустановленного образца. Из-за того, что россияне прицельно били по объектам энергетики в разных областях нашего государства, отключения света могут длиться значительно дольше. Зарядите устройства первой необходимости", - призвал Козицкий.

Вражеская атака по Украине 7 февраля - что известно

Как писал УНИАН, Россия массированно атаковала Украину ракетами и дронами, в результате чего взрывы прогремели во многих городах. В частности, в Ровно, Кропивницком, Харькове и других.

Также стало известно, что россияне обстреляли Днепр и Запорожье. Отмечается, что из-за удара по Днепру повреждены здания, а также троллейбусы и другой автотранспорт.

В то же время глава Запорожской ОГА Иван Федоров сообщил, что за сутки в результате атак РФ по Запорожью, Запорожскому и Пологовскому районам десять человек получили ранения.

В свою очередь министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что Россия осуществила массированную атаку на энергетику Украины. По его словам, под ударом были подстанции и воздушные линии 750 кВ и 330 кВ - основа энергосети Украины.

