В результате поражения объекта были ликвидированы двое "росгвардейцев", а еще одному оторвало ноги.

Украинские спецслужбы осуществили уникальную с точки зрения сложности операцию по прекращению железнодорожного сообщения на двух железнодорожных ветках в России.

Как сообщил УНИАН источник в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины, операция была осуществлена 13 сентября специалистами ГУР и Сил специальных операций.

По информации собеседника, накануне на железнодорожном перегоне Малоархангельск-Глазуновка сотрудниками российской железной дороги были обнаружены неизвестные мины. На место был вызван инженерный расчет спецподразделения Росгвардии.

Впрочем, во время неудачного разминирования произошел подрыв, в результате которого двое "росгвардейцев" были ликвидированы, а еще один получил минно-взрывную ампутацию обеих нижних конечностей.

Так, в результате взрыва, по состоянию на 22:00 13 сентября, было остановлено железнодорожное сообщение федерального значения, задерживаются более 15 поездов в обоих направлениях.

Диверсию на железной дороге подтвердил и губернатор Орловской области Андрей Кличков, а местные жители публикуют кадры пожара.

Кроме того, еще одна атака была совершена в ночь на 14 сентября: около 02:30 произошел подрыв железнодорожного сообщения Санкт-Петербург - Псков на перегоне Строганово-Мшинская. Там в результате атаки сошел с рельсов локомотив и уничтожено 15 топливных цистерн вместе с горючим.

Источник в разведке отметил, что операции были осуществлены совместно с подразделениями Сил обороны Украины. "Эти железнодорожные ветки являются критически важными логистическими звеньями в снабжении оккупационных войск на Харьковском и Сумском направлениях. В результате разрушения железнодорожной инфраструктуры на этих участках, россияне почувствуют значительные осложнения в логистике, что в свою очередь существенно отразится на их способности осуществлять активные действия против украинских Сил обороны", - подчеркнул собеседник.

