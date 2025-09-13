Задерживается ряд поездов.

На территории Орловской области Российской Федерации произошла "бавовна". Неизвестные взорвали железнодорожные пути.

Об этом сообщает Astra. Отмечается, что на путях была заложена взрывчатка. В результате детонации погибли два человека, заявил глава региона Андрей Клычков. Задержано движение ряда поездов.

Впоследствии стало известно, что в результате взрыва были ликвидированы двое росгвардейцев. Еще один – в тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава Курской области Александр Хинштейн.

Движение поездов дальнего следования на перегоне в Орловской области организовали по альтернативному маршруту.

"Бавовна" в России: другие новости

Украинские дроны нанесли удар по нефтезаводу в российской Уфе. Там прогремели взрывы, после чего произошел пожар. Как сообщили источники УНИАН, была повреждена в том числе вакуумная колонна первичной переработки нефти.

Forbes писало, что Украина загоняет Россию в ситуацию, как перед революцией 1917 года. Удары по нефтяной отрасли РФ расшатывают социально-политическую ситуацию в российском тылу, поскольку они вызвали значительный дефицит топлива и рост цен на него на внутреннем рынке России.

