Кром того, беспилотники снова наведались на Киришский НПЗ, в рзультат чего там вспыхнул пожар.

Беспилотники нанесли удар по Киришскому нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) в Ленинградской области.

Власти Ленинградской области подтвердили атаку беспилотников на этот НПЗ. По данным губернатора региона Александра Дрозденко, в районе города Кириши сбито три беспилотника.

Он также сообщил, что на территории завода произошел пожар из-за падения обломков БПЛА.

Отметим, что Киришский НПЗ - одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий в РФ, его мощность составляет около 21 млн. тонн нефти в год.

Помимо этого в Ленинградской области сошел с рельсов грузовой поезд. Авария произошла в Лужском районе на перегоне Строганово-Мшинская, детализировал Дрозденко. По его словам, с рельсов сошел тепловоз с 15-ю порожними цистернами.

Из-за аварии полностью прекращено движение поездов на этом направлении, задержано 10 электричек.

По словам Дрозденко, следователи проверят версию диверсии, на месте инцидента работают саперы.

Удары по российским НПЗ

Киришский НПЗ ранее уже подвергался ударам украинских дронов. Так, 8 марта, под ударом беспилотников оказался нефтеперерабатывающий завод "Киришинефтеоргсинтез" (КИНЕФ) в Ленинградской области.

НПЗ входит в состав компании "Сургутнефтегаз". Завод специализируется на глубокой переработке нефти, производстве бензина, дизельного топлива, мазута и других нефтепродуктов. КИНЕФ является стратегически важным предприятием для топливно-энергетического комплекса РФ.

