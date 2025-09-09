По словам военного враг постоянно запускает что-то по городу - КАБы, FPV-дроны, работает реактивная артиллерия.

Некогда курортный город Донецкой области - Лиман теперь напоминает декорации к фильму о зомби-апокалипсисе, говорит старший лейтенант, спикер 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ Ростислав Ящишин.

"Сейчас продолжаются гонки, кто придумает что-то новое. У нас также развиваются технологии, но и враг не сидит на месте. Ситуация на фронте динамичная и очень опасная. Сейчас Лиманское направление, вместе наверное с Покровским, стало одним из двух самых горячих направлений на фронте", - отметил Ящишин в эфире "Еспресо".

По словам военного, Лиман уже достаточно давно, не то чтобы "мертвый", потому что там есть гражданские и работают некоторые магазины, но город больше напоминает кадры из голливудских фильмов о зомби-апокалипсисе.

Видео дня

"Едешь днем, а там пусто: ничего нет, людей нет, животных нет. Где-то, может, какие-то собаки бродячие бегают, и сплошные руины. Это ужас, что враг сделал с тем городом, который считался одним из курортных городов Донетчины", - подчеркнул представитель 63-й ОМБр.

Он напомнил, что там вокруг была очень красивая территория - красивая природа, сосновые леса, озера. "Это был очень красивый город. А сейчас уже ничего красивого нет - это сплошные руины. И это беда", - подчеркнул Ящишин.

По его словам, враг постоянно запускает что-то по городу - КАБы, FPV-дроны, работает реактивная артиллерия. "Россия разрушает всем, чем можно. Наша оборона пытается сохранить, то, что еще не разрушено. Но постоянно летает что-то", - говорит военный.

Ситуация под Лиманом - что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня россияне нанесли "откровенно зверский" удар по поселку Яровая Лиманской городской общины Краматорского района Донецкой области Украины. Они ударили управляемой авибомбой по собранию людей, которые стояли на улице за пенсионными выплатами.

Сообщалось, что 21 человек погиб, еще около 20 получили ранения.

По информации начальника Лиманской МВА Александра Журавлева, большинство из жертв - это люди пенсионного возраста. Известно, что трое из числа раненых - в тяжелом состоянии. Часть пострадавших эвакуировали в больницу в Славянске.

Вас также могут заинтересовать новости: