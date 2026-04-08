Ситуация не радужная: захватчики запускают в прифронтовую зону всё, что у них есть, – эксперт

На прифронтовые территории со стороны российских захватчиков залетают всевозможные дроны. Их количество даже никто не считает. Об этом в эфире Радио NV сказал Валерий Романенко, авиаэксперт и ведущий научный сотрудник НАУ.
"В прифронтовой зоне у нас ситуация не столь радужная, как пишут у нас некоторые источники, потому что действительно там людям крайне тяжело. Туда залетает все что угодно – все, что россияне способны запустить на расстояние 40, 50, 70 км. Но по дальнобойным ударам мы действительно начали превосходить россиян", – отметил Романенко
Он считает неплохими украинские результаты запуска дальних дронов вглубь РФ.
"Наконец-то наши запуски стали массовыми. Не единичными. Наконец-то мы добились того, что можем поражать вражеские цели на постоянной основе", – поделился он.
В частности, эксперт напомнил о поражении украинскими дронами крайне важных для России портов в Балтийском море. Эти удары наносятся почти ежедневно на протяжении последней недели.
"Это результаты действительно серьезные. И если сравнить с россиянами – за март они по нам запустили 6 тысяч 452 дрона. Это то, что зафиксировано Воздушными силами в ночное время. А в дневное время там никто и не фиксирует, потому что в целом летает все что угодно: FPV-дроны, тактические дроны, разнообразные барражирующие боеприпасы", – подчеркнул авиаэксперт.
Дроны: количество и дефицит
Как сообщал УНИАН, по словам военных, количество российских дронов на некоторых участках фронта за 2025 год увеличилось как минимум вдвое. Масштабирование запусков произошло не только за счет количества, но и за счет новых технологических решений. В первую очередь увеличился объем оптоволокна.
В марте военный эксперт, экс-спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев отмечал, что Российская Федерация сейчас недополучает необходимые компоненты из Ирана для строительства новых партий ударных дронов типа "Шахед".