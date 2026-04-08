Ситуация не радужная: захватчики запускают в прифронтовую зону всё, что у них есть, – эксперт

На расстоянии 40–70 км от линии боевого столкновения людям крайне трудно находиться.

На прифронтовые территории со стороны российских захватчиков залетают всевозможные дроны. Их количество даже никто не считает. Об этом в эфире Радио NV сказал Валерий Романенко, авиаэксперт и ведущий научный сотрудник НАУ.

"В прифронтовой зоне у нас ситуация не столь радужная, как пишут у нас некоторые источники, потому что действительно там людям крайне тяжело. Туда залетает все что угодно – все, что россияне способны запустить на расстояние 40, 50, 70 км. Но по дальнобойным ударам мы действительно начали превосходить россиян", – отметил Романенко

Он считает неплохими украинские результаты запуска дальних дронов вглубь РФ.

"Наконец-то наши запуски стали массовыми. Не единичными. Наконец-то мы добились того, что можем поражать вражеские цели на постоянной основе", – поделился он.

В частности, эксперт напомнил о поражении украинскими дронами крайне важных для России портов в Балтийском море. Эти удары наносятся почти ежедневно на протяжении последней недели.

"Это результаты действительно серьезные. И если сравнить с россиянами – за март они по нам запустили 6 тысяч 452 дрона. Это то, что зафиксировано Воздушными силами в ночное время. А в дневное время там никто и не фиксирует, потому что в целом летает все что угодно: FPV-дроны, тактические дроны, разнообразные барражирующие боеприпасы", – подчеркнул авиаэксперт.

Дроны: количество и дефицит

Как сообщал УНИАН, по словам военных, количество российских дронов на некоторых участках фронта за 2025 год увеличилось как минимум вдвое. Масштабирование запусков произошло не только за счет количества, но и за счет новых технологических решений. В первую очередь увеличился объем оптоволокна.

В марте военный эксперт, экс-спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев отмечал, что Российская Федерация сейчас недополучает необходимые компоненты из Ирана для строительства новых партий ударных дронов типа "Шахед".

