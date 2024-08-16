Украинские солдаты в некоторых районах уступают по численности, и пребывание в окопах растягивается на месяцы.

Украинские Силы обороны в Донецкой области продолжают подвергаться усиленным атакам со стороны российских войск, несмотря на вторжение Украины на территорию России. Как пишет The Wall Street Journal, Курская операция Украины впервые за почти год дала Киеву тактическую инициативу, однако для ее проведения Украине пришлось перебросить войска и оружие со своих и без того напряженных участков фронта.

Военные рассказывают WSJ, что ситуация становится все более тяжелой на протяжении всего лета, и нет никаких признаков того, что российские войска ослабляют свои позиции с момента начала вторжения под Курск. Кроме того, они по-прежнему испытывают острую нехватку артиллерийских боеприпасов: в некоторых районах Россия имеет преимущество в артиллерийском обстреле 10 к 1.

Главным фактором является нехватка живой силы.

"Если на позиции должно быть пять-шесть человек, то у нас будет два-три", - говорит один из военных. Видео дня

По его словам, людей не хватает настолько, что в окопы направляют поваров, механиков и другой тыловой персонал. "Это вопрос времени, когда враг найдет слабое место", отмечает он.

Командир 21-го батальона с позывным Кучер сказал, что когда его бойцы прибыли в район Красногоровки весной, у них было примерно столько же людей, сколько у русских. Сейчас, по его словам, преимущество в живой силе у русских составляет примерно пять к одному. Только около 20 % потерь его батальона заменяются новобранцами.

По словам Кучера, сейчас солдаты вынуждены дольше задерживаться в окопах, потому что на смену им не приходят свежие бойцы.

"Несколько месяцев назад он отправил одного из своих командиров взвода, которого зовут Жак, на неделю заменить в окопе истощенного солдата. Жак вернулся в конце июля, проведя там 50 дней. Три попытки ротации войск пришлось прекратить, когда начались российские атаки. Другой солдат провел в том же окопе 105 дней и сейчас находится в госпитале на излечении", - пишет WSJ.

Также военные жалуются на нехватку боеприпасов

"У нас есть приказ стрелять только по стационарным целям", - говорит один из военных, работающихо под Покровском. "Нам приходится ждать, пока танк остановится, прежде чем мы сможем его подбить".

По его словам, его подразделение полагается на дроны со взрывчаткой, чтобы восполнить нехватку артиллерии. Но эффективность беспилотников снижается, поскольку российские войска стали активнее использовать электронные глушилки, которые прерывают связь между беспилотниками и их пилотами. Теперь только около половины беспилотников достигают своих целей.

"У русских всего больше, чем у нас - больше людей, больше оружия, больше снарядов, больше боеприпасов", - говорит он. "В итоге это заставляет нас отступить".

При этом военнослужащие на востоке страны говорят, что им нравится смотреть видеоролики о том, как Украина бьет по российским колоннам в Курской области, но они пока не уверены, что отправка украинских войск в Россию окупится.

"Нам бы не помешала тысяча человек", - сказал Кучер.

Война в Украине - новости

Как писал CNN, на фоне успехов Сил обороны Украины РФ перебрасывает в Курскую область тысячи солдат с позиций на оккупированной территории Украины.

В то же время россияне все еще продвигаются на востоке - в DeepState отметили, что враг достиг успеха возле Песчаного и в Красногоровке Донецкой области. А Bild писал, что до Покровска россиянам осталось 13 километров.

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