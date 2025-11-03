По его словам, российское население уже серьезно почувствовало это сокращение.

В результате ударов Сил обороны Украины россияне сократили производство всех видов топлива примерно на 18%. Об этом заявил эксперт по вопросам авиации Константин Криволап в эфире "Киев24".

"Наше ГУР сообщает, и это, я думаю, абсолютно достоверная информация, что сейчас россияне сократили производство всех видов топлива где-то на 18%", - сказал он.

В то же время, по его словам, это сокращение пока не является ощутимым на фронте.

"Мы сократили их производство топлива, но оно еще не может быть ощутимым на фронте, потому что на фронт поставки топлива идет в первую очередь. И на фронте это мы не будем там сразу наблюдать. А вот российское население, их международные перевозки это уже чувствуют достаточно серьезно", - пояснил эксперт.

Война в Украине - удары по РФ

Как сообщал УНИАН, в ночь на 3 ноября на территории России подразделения Сил обороны Украины поразили Саратовский нефтеперерабатывающий завод. Саратовский НПЗ - одно из старейших нефтеперерабатывающих предприятий России. По состоянию на 2023 год объем переработки составлял 4,8 млн тонн. Предприятие привлечено к обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ.

В результате поражения было зафиксировано попадание в объект и пожар в районе комплекса нефтеперерабатывающих установок ЭЛОУ АВТ-6.

Также 2 ноября беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ во взаимодействии с другими Силами безопасности и обороны поразили танкер и погрузочную инфраструктуру нефтяного терминала порта Туапсе в Краснодарском крае.

