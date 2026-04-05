Из-за войны в Иране сейчас нам нужно в разы увеличить количество ударов по РФ, - эксперт

Сейчас у россиян количество нефтедолларов не уменьшается, а наоборот, увеличивается.

Продолжение систематических ударов по российской нефтяной, нефтегазовой отрасли, металлургии, энергетике ведет к развалу их экономики. Из-за войны в Иране сейчас нам нужно увеличить количество таких ударов в два-три раза. Об этом заявил военный эксперт Роман Свитан в эфире Radio NV.

"Любая остановка на несколько месяцев ударов по российской экономике приводит к ее восстановлению. То есть, определенный временной лаг на восстановление. Если хотя бы квартал вы даете россиянам передохнуть, они восстанавливают все и вся. Как это было позапрошлого, прошлого года. Поэтому продолжение систематических ударов по российской нефтяной отрасли, нефтегазовой отрасли, а сейчас уже бьем не только по ней, но и по нефтехимической, металлургической, энергетической отраслям, естественно, в конечном итоге, ведет к развалу российской экономики", - сказал он.

И, по его словам, если бы не война, развязанная Израилем и США против Ирана месяц назад, то, в принципе, в этом году у россиян уже началась бы определенная проблема.

"Поскольку израильтянам сильно не сиделось в мире, они напали на Иран, а это привело к проблемам в Ормузском проливе, естественно, цена на нефть пошла вверх, и сейчас у россиян, в принципе, количество нефтедолларов не уменьшается, наоборот, увеличивается, даже после ударов по российской нефтяной отрасли", - объяснил эксперт.

Свитан считает, что для того, чтобы хотя бы остановить или вернуть назад тот объем валюты, который они получают за продажу нефтехимической продукции, нам нужно в два-три раза усилить удары.

Удары по российским НПЗ

Как сообщал УНИАН, глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что союзники просят Украину ограничить удары по российским НПЗ на фоне резкого роста мировых цен на нефть.

По его словам, Украина получает "определенные сигналы" о необходимости уменьшить удары, однако он не уточнил, какие именно страны выступили с такой просьбой.

Буданов не уточнил, готова ли Украина менять свою тактику в ответ на просьбы партнеров. В то же время он выразил надежду, что конфликт вокруг Ирана в ближайшее время может завершиться.

