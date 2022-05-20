В здании учебного заведения находилось около 200 человек, большинство из них дети.

Российские оккупанты обстреляли из артиллерии Северодонецк. Под огонь попала школа, где прятались люди, в результате минимум трое погибших.

Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в своем Telegram-канале.

По его словам, на момент обстрела в здании школы находились около 200 человек, из них большая часть дети.

"Утром орки из артиллерии попали в Северодонецкую школу, где в укрытии находились люди. Более 200 человек, много детей", - говорится в сообщении.

При этом Гайдай указал, что из-за вражеского огня погибли три человека, среди детей жертв нет.

Полиция Луганской области пытаются перевезти людей в другое укрытие.

Как ранее сообщал УНИАН, по данным Генштаба ВСУ, на Северском направлении противник проводит инженерное оборудование позиций в районе населенного пункта Азаровка Брянской области. Совершил обстрелы из артиллерии и минометов населенных пунктов Бояро-Лежачи, Бруски, Старые Вирки Сумской области и Гремяч Черниговской области.

В свою очередь глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что за прошедшие сутки в результате действий российских захватчиков в Луганской области погибли 13 человек.

При этом глава Северодонецкой военно-гражданской администрации Александр Стрюк заявил, что только в Северодонецке под постоянными обстрелами находятся до 15 тысяч гражданских.

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