В результате действий российских захватчиков за сутки на Луганщине погибли 13 человек.
Об этом в своем Telegram сообщает глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
"Россияне наступают на Лисичанск и Северодонецк, в областном центре 12 погибших, в Луганской области более 60 разрушенных домов... За день у нас 12 погибших в Северодонецке, еще один – в Горской громаде", - отметил он.
По словам Гайдая, в результате обстрелов выгорают целые улицы.
"Разрушаются и выгорают дома. Кое-где целыми улицами, как вот в Нирковом – пять жилых хозяйств подряд. В Золотом - шесть, во Врубовке – три, еще три - в Рубежном. Невозможно посчитать повреждения в Тошковке, где продолжаются боевые действия",- написал председатель ОВА.
При этом он сообщил, что оккупационные войска не смогли взять штурмом Северодонецк, понесли потери в личном составе и отступили.
"Впрочем, последствия наступления жители города почувствовали: погибшие и раненые люди, разрушены по меньшей мере пять многоэтажек", - добавил Гайдай.
По его словам, не лучше ситуация и в Лисичанске и городах, расположенных вблизи Северодонецка.
"Так, в Лисичанске обстрелами повреждено 12 домов, в Новодружеске – 14, в Приволье – 17", - говорится в сообщении.
Напомним, по словам военного эксперта Владислава Селезнева, в Луганской области российским оккупантам позарез нужно взять в осаду Лисичанск и Северодонецк, чтобы в будущем иметь определенную основу для выхода на межгосударственные переговоры.