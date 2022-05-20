Разрушено более 60 домов, в результате обстрелов выгорают целые улицы.

В результате действий российских захватчиков за сутки на Луганщине погибли 13 человек.

Об этом в своем Telegram сообщает глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Россияне наступают на Лисичанск и Северодонецк, в областном центре 12 погибших, в Луганской области более 60 разрушенных домов... За день у нас 12 погибших в Северодонецке, еще один – в Горской громаде", - отметил он.

По словам Гайдая, в результате обстрелов выгорают целые улицы.

"Разрушаются и выгорают дома. Кое-где целыми улицами, как вот в Нирковом – пять жилых хозяйств подряд. В Золотом - шесть, во Врубовке – три, еще три - в Рубежном. Невозможно посчитать повреждения в Тошковке, где продолжаются боевые действия",- написал председатель ОВА.

При этом он сообщил, что оккупационные войска не смогли взять штурмом Северодонецк, понесли потери в личном составе и отступили.

"Впрочем, последствия наступления жители города почувствовали: погибшие и раненые люди, разрушены по меньшей мере пять многоэтажек", - добавил Гайдай.

По его словам, не лучше ситуация и в Лисичанске и городах, расположенных вблизи Северодонецка.

"Так, в Лисичанске обстрелами повреждено 12 домов, в Новодружеске – 14, в Приволье – 17", - говорится в сообщении.

Напомним, по словам военного эксперта Владислава Селезнева, в Луганской области российским оккупантам позарез нужно взять в осаду Лисичанск и Северодонецк, чтобы в будущем иметь определенную основу для выхода на межгосударственные переговоры.

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