Данные о погибших и травмированных еще уточняются.

Сегодня в результате обстрелов в Северодонецке погибло по меньшей мере 12 человек, 40 получили ранения.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в своем Telegram-канале.

"Орки с самого утра начали хаотично расстреливать областной центр из тяжелого вооружения. Обстрелы продолжаются и сейчас. В основном - целенаправленные попадания именно по жилым домам", - отметил он.

По словам Гайдая, данные о погибших и пострадавших уточняются, потому что невозможно обследовать территорию под обстрелами.

"Сейчас имеем 12 убитых и более 40 северодончан, которые получили ранения, им оказывают медицинскую помощь", - уточнил глава ОВА.

Ранее сообщалось, что из Северодонецка, Лисичанска и Белогоровки под мощными обстрелами российских оккупантов эвакуировали людей.

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