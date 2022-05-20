Около 70% жилого фонда города разрушено или повреждено.

В Северодонецке осталось до 15 тысяч гражданских.

Об этом в эфире информационного телемарафона сообщил глава Северодонецкой военно-гражданской администрации Александр Стрюк.

"Обстрелы не утихают. К сожалению, вчера было очень много раненых и погибших, город был обстрелян очень плотным огнем. Добавились у нас и разрушения, и жертвы", - сказал он.

При этом Стрюк сообщил, что в городе остались до 15 тысяч жителей.

"Эти люди живут в бомбоубежищах, в подвалах жилых домов, где возможно спрятаться, где возможно найти укрытия от артиллерийских обстрелов", - добавил он.

Также он сообщил, что около 70% жилого фонда города разрушено или повреждено.

Ситуация в Северодонецке:

По данным Генштаба ВСУ, 19 мая враг вел штурмовые действия в направлении Северодонецка, успеха не имел, понес потери и вынужден был отступить.

По информации главы Луганской области Сергея Гайдая, за прошедшие сутки в Северодонецке погибли 12 гражданских. Всего вчера в области было разрушено более 60 домов, в результате обстрелов выгорают целые улицы.

По словам военного эксперта Владислава Селезнева, в Луганской области российским оккупантам нужно взять в осаду Лисичанск и Северодонецк, чтобы в будущем иметь основу для выхода на межгосударственные переговоры.

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