Правительство убрало ограничительную норму по выплатам, чтобы каждый солдат знал, что страна ему благодарна.

На период действия военного положения военнослужащим срочной службы будут выплачивать дополнительное вознаграждение в 30 тысяч гривень ежемесячно.

Об этом говорится в сообщении на странице Министерства обороны Украины в Facebook.

Отмечается, что Кабинет министров Украины внес изменения в Постановление от 28 февраля 2022 года №168 "Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения", которым исключил ограничения в отношении выплаты военнослужащим срочной службы на период действия военного положения дополнительного вознаграждения 30 тыс. грн ежемесячно.

Это постановление, говорится в заметке, было принято во исполнение указов президента. Им предусмотрено, что в условиях военного положения военнослужащим Вооруженных сил, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Главного управления разведки Министерства обороны Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, Управления государственной охраны Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Государственной специальной службы транспорта, лицам рядового и начальствующего состава ГСЧС Украины, Национальной полиции Украины выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 30 тыс. грн в расчете на месяц.

"Всем категориям военнослужащих, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях или обеспечивают проведение мероприятий по национальной безопасности и обороне, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии, находясь непосредственно в районах и в период осуществления указанных мероприятий, размер дополнительного вознаграждения увеличивается до 100 000 грн в расчете на месяц, пропорционально времени участия в таких действиях и мероприятиях", - говорится в сообщении.

Кроме того, семьям украинских военнослужащих, погибших в этой войне, выплачивается одноразовая денежная помощь в размере 15 млн грн, которая распределяется равными долями на всех получателей.

"Наши срочники проявили героизм и выдержку. Конечно, первые удары российских захватчиков взяли на себя профессионалы-контрактники, но каждая победа над врагом куется на надежной опоре, которой стали срочники в том числе в местах постоянной дислокации. Украинский солдат - контрактник, доброволец, срочник - заслуживает на равное уважение и достойное обеспечение. Признавая это, Кабмин отменил ограничительную норму, чтобы каждый срочник знал, что страна благодарна. Вместе мы преодолеем врага! Слава Украине", - сказал министр обороны Украины Алексей Резников.

Ранее в Командовании Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщили, что сбиты уже десятки крылатых и баллистических ракет оккупанта, 52 боевых самолета, 69 вертолетов и другие малоразмерные цели.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении государственными наградами Украины 96 украинских военнослужащих.

Вас также могут заинтересовать новости: