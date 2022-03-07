Программа будет работать по аналогии с выплатами за вакцинацию, то есть через приложение "Дія".

Кабинет министров опубликовал перечень административно-территориальных единиц, где оказывается помощь в размере 6,5 тыс. грн застрахованным лицам, потерявшим работу из-за войны, в рамках программы "єПідтримка". Теперь деньги смогут получить украинцы не из 10, а из 12 областей.

Соответствующее распоряжение от 6 марта опубликовано на сайте правительства.

В перечень областей, где будет действовать программа, вошли: Волынская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Киевская, Луганская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Черниговская области и город Киев.

Как сообщал УНИАН, 6 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем видеообращении заявил, что украинцы, которые из-за войны потеряли работу, смогут получить помощь от государства в размере 6,5 тыс. грн через обновленную программу "єПідтримка".

Программа будет работать по аналогии с выплатами за вакцинацию, то есть через приложение "Дія".

С 7 марта в приложении "Дія" уже работают сервисы, где можно подать заявку на получение такой помощи.

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