Он отметил, что война в Украине показала, насколько важна противовоздушная оборона.

Вооруженные силы всех членов НАТО за последнее время значительно повысили свою боевую готовность на фоне возможной угрозы военного вторжения со стороны России, однако в обороне Альянса все еще остаются существенные пробелы. Об этом заявил в интервью Der Spiegel главнокомандующий вооруженными силами США в Европе генерал Кристофер Каволи.

"За последние два года мы предприняли важные шаги по модернизации нашего военного потенциала для обороны. Сегодня десятки тысяч военнослужащих находятся в состоянии готовности и могут быть развернуты всего за несколько дней, если случится худшее. Это большой прогресс, но нам предстоит еще много работы", - отметил он.

Он подчеркнул, что за последнее время оборона НАТО претерпела серьезные изменения, поскольку всего несколько лет назад Альянс занимался небольшими миссиями за пределами своей территории, и большинство вооруженных сил "были в отпуске", и не были готовы к боевым действиям.

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"Теперь мы перевернули все с ног на голову. Мы серьезно готовимся к обороне. Сколько времени нам потребуется, чтобы быть готовыми? Для такого командира, как я, войска никогда не бывают достаточно готовы, всегда хочется большего. Но мы упорно работаем", - отметил Каволи.

Что касается самых больших пробеллов в обороне, то, по словам Каволи, война в Украине показала, насколько важна противовоздушная оборона.

"Сейчас почти каждая страна в мире может создавать современные беспилотники и даже крылатые ракеты большой дальности. Мы должны быстро реагировать на это", - отметил он.

Угроза от России

Как отмечал Каволи, Россия понесла в Украине достаточно большие потери. Но российские вооруженные силы изучают, совершенствуют и внедряют опыт войны, и в конце войны в Украине, по его мнению, российская армия будет сильнее, чем сегодня.

Он подчеркнул, что эти силы будут на границе Альянса, и НАТО в результате будет иметь соперника с реальными навыками, массовостью и четким намерением. Поэтому страны-члены Альянса должны быть готовы к противостоянию и уреплять свои вооруженные силы.

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