По его мнению, Россия может использовать только ракетную атаку.

В НАТО уже некоторое время предупреждают о возможной атаке России на альянс, в частности, в разведывательной службе Германии заявили, что Россия может напасть на НАТО до 2030 года. Однако, как сказал 24 Каналу военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник, у РФ есть только один способ атаковать Альянс.

"Атака только в ракетном смысле. Больше ничем атаковать они не могут. Они нас пройти не могут. Так что говорить о потенциале НАТО?", – отметил он.

Эксперт объяснил, что в армии США на боевом дежурстве есть 7 тысяч дозвуковых крылатых ракет Tomahawk, и даже залпа одной "Огайо" со 156 Tomahawk, или ракетного крейсера "Тикондерога" со 122 Tomahawk будет достаточно для того, чтобы вся военная инфраструктура россиян превратилась в пепел. Так что если Россия решится атаковать территорию НАТО, то потерпит поражение.

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Однако Россия может применить ядерное оружие, и именно на этой угрозе акцентируют внимание в Европе, чтобы "разбудить" свое население, говорит эксперт.

"Почему европейцы рефлексируют? Должны рефлексировать, чтобы будить свое население, которое лежит во мраке бесконечного пацифизма. Их население действительно через электоральные циклы влияет на политические элиты", - объясняет он, подчеркивая, что сейчас есть огромная угроза того, что власть в разных западных странах могут получить пропутинские политические силы.

Война России и НАТО - мнения

Австралийский генерал и военный аналитик Мик Райан заявил, что сегодня реальный риск войны РФ с НАТО практически нулевой и все российские угрозі напасть на Альянс - не более чем психологическая манипуляция.

В то же время из-за растущей угрозы со стороны России НАТО планирует увеличить совокупное количество войск еще примерно на 250 тысяч человек.

Также в конце сентября стало известно, что Альянс составляет планы массовой эвакуации раненых. В НАТО понимают, что свободно использовать санитарную авиацию, как в Ираке или Афганистане, в войне с РФ не смогут.

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