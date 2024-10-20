Именно поэтому НАТО должно быть готовым и нуждается в вооруженных силах, которые смогут этому противостоять.

Россия понесла в Украине достаточно большие потери. Но российские вооруженные силы изучают, совершенствуют и внедряют опыт войны, заявил в интервью Der Spiegel главнокомандующий вооруженными силами США в Европе, генерал Кристофер Каволи.

"В конце войны в Украине, как бы это ни выглядело, российская армия будет сильнее, чем сегодня. Эти силы будут на границе нашего альянса. Ими командуют те же люди, которые уже воспринимают нас как врагов и потом будут очень злиться на то, как прошла война. Поэтому будем иметь соперника с реальными навыками, массовостью и четким намерением. Вот почему мы должны быть готовы и нуждаемся в вооруженных силах, которые смогут этому противостоять", - заявил Каволи.

Генерал отметил, что Россия является постоянной угрозой для альянса и безопасности во всей Европе, потому что Москва все больше играет с такими игроками, как Китай и Северная Корея. Это делает ее глобальной проблемой, совершенно новой динамикой.

Видео дня

"Угроза очень серьезная. Я предпочитаю описать, насколько это остро по отношению к нам. НАТО должно иметь больше возможностей, чем наш противник. Поэтому мы должны быстро выполнять требования, вытекающие из планов обороны. Когда я говорю быстро, я имею в виду, что мы должны быть быстрее россиян. Только так мы можем их сдержать", - добавил американский командующий.

Что говорят в НАТО о вероятном нападении России

Как сообщал УНИАН, согласно моделированию возможного нападения России на восточный фланг НАТО в 2027 году, альянсу понадобится 10 дней для активации пятой статьи о коллективной обороне.

Согласно прогнозу, в случае наихудшего сценария Балтийские страны могут остаться без внешней помощи в течение 10 дней, прежде чем НАТО применит пятую статью и отправит подкрепление. "Нужно выиграть время", - объясняет генерал Бридлав. По его словам, оборона начнется с поддержки с воздуха и моря, а тяжелая наземная техника будет привлечена позже.

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане заявил, что сейчас Россия "не имеет ни намерения, ни возможности" напасть ни на одну из стран Альянса".

Бывший верховный главнокомандующий НАТО, адмирал Военно-морских сил США в отставке Джеймс Ставридис предупредил, что российское военное командование будет противостоять любым учениям Альянса в Балтийском море. Экс-командующий НАТО считает, что "в следующем месяце они россияне могут перейти к кратковременной кибер- и электронной войне".

Вас также могут заинтересовать новости: