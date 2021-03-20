Согласно отчету СММ ОБСЕ, наблюдатели продолжают фиксировать доказательства военного присутствия в зоне безопасности со стороны вооруженных формирований РФ.

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе заявляет о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований РФ и ее наемников.

Читайте такжеБоевики убили украинского военного на ДонбассеКак сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил, об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ № 64/2021 от 20 марта.

Отмечается, что вооруженные формирования РФ и ее наемники, несмотря на подписанные 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы дополнительные меры по усилению и контролю режима прекращения огня, продолжают обстреливать позиций ВСУ.

«Согласно отчету СММ ОБСЕ, находясь неподалеку от населенного пункта Богдановка, патруль миссии зафиксировал очередь выстрелов из крупнокалиберного пулемета в пределах участка разведения у населенного пункта Петровское, что на временно оккупированной территории», - отмечается в сообщении.

Согласно отчету, вблизи населенного пункта Новобешево, что в 21 км на юг от Донецка, патруль обнаружил 5 прицепных гаубиц. К сожалению, идентифицировать тип вооружения не удалось.

По данным СММ, продолжается фиксация доказательства военного присутствия и присутствия военного типа в зоне безопасности со стороны вооруженных формирований РФ.

«Так, вблизи Логвиново, БПЛА малого радиуса действия зафиксировал бронетранспортер МТ-ЛБ и зенитную установку ЗУ-23. А в жилом районе населенного пункта Стукалова Балка, всего в 9 км от Луганска - бронетранспортер БТР-80», - отмечается в сообщении.

Кроме того, подчеркивается, что вооруженные формирования РФ и их наемники продолжают оборудовать новые минные поля в направлении линии соприкосновения. Так, 15 марта, примерно в 3 км от населенного пункта Логвиново, БПЛА СММ среднего радиуса действия впервые зафиксировал не менее 200 противотанковых мин, установленных в поле неподалеку от автодороги Е40.

В тот же день в трех местах в радиусе 3 км от Логвинового этот БПЛА вновь зафиксировал совокупно 60 противотанковых мин, установленных тремя группами поперек указанной автодороги и 113 противотанковых мин в полях на восточной и западной сторонах указанной автодороги.

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Автор: Тамара Отовская