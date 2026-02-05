Россияне продвинулись вблизи трех населенных пунктов в Донецкой области, - DeepState

Враг продвинулся в Васюковке, Червоном Лимане и вблизи Бондарного.

Российские оккупанты продвинулись вблизи трех населенных пунктов в Донецкой области. Об этом сообщил мониторинговый проект DeepState

В частности, отмечается, что враг продвинулся в Васюковке, Червоном Лимане и вблизи Бондарного.

Война в Украине: последние новости

Как сообщал УНИАН, спикер Объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов рассказал, что в Купянске Харьковской области российские оккупанты еще держат оборону в одном квартале вблизи центра города. По его словам, другие "карманы", в которых до недавнего времени находились россияне, уже зачищены украинскими военными. Трегубов добавил, что в указанном последнем "кармане" противник обороняется, но имеет много раненых и пытается выжить. В частности, там остается, по данным спикера, несколько десятков оккупантов.

Видео дня

Сегодня, 5 февраля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет подписывать никаких документов об изменении статуса оккупированных украинских территорий. В частности, Украина не будет признавать частью РФ временно оккупированные территории Украины.

При этом, как отметил глава государства, если говорить об условиях прекращения огня, то все условия абсолютно понятны, потому что они изложены в плане из 20 пунктов. В частности, он подчеркнул, что США должны закрепить гарантии безопасности еще до подписания "мирного соглашения".

Вас также могут заинтересовать новости: