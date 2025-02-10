В первые недели войны тюремные власти РФ дали своим подчиненным инструкции в которых сняли ограничения на насилие и жестокость.

Сразу же после полномасштабного вторжения РФ в Украину начальство всех российских тюрем прямо приказало элитному подразделению охраны, которое контролировало приток пленных укранцев, обращаться с ними жестоко и не жалеть.

В эксклюивном материале издания The Wall Street Journal (WSJ) детализируется, что для пленных украинских военных российские тюремщики даже разработали целую инструкцию, о которой своим подчиненым поведал генерал Игорь Потапенко. Издание отметило, что надзирателям российских тюрем разрешили не применять обычные правила к украинцам и не ограничивать себя в применении насилия. При этом нагрудные камеры служителей российской пенитенциарной системы и вовсе исчезли.

Издание отметило, что по всей РФ тюремные надзиратели получили одинаковые инструкции, что положило начало беспощадным и жестоким пыткам украинских военнопленных. "Охранники применяли электрошок к гениталиям заключенных, пока не сядут батарейки. Они избивали заключенных, чтобы нанести им максимальный ущерб, экспериментируя, чтобы узнать, какой материал для избиения причиняет наибольшую боль. Они отказывали в лечении, чтобы вызвать гангрену, заставляя делать ампутации", - описало издание издевательства.

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Три бывших сотрудника российской тюрьмы рассказали изданию, как Россия планировала и осуществляла широкомасштабные и систематические пытки украинцев.

Издание отметило, что элитное подразделение охраны восприняло инструкции от Потапенко, как карт-бланш на насилие, сказали двое бывших охранников. Они вывели свое жестокое обращение с украинцами на новый уровень, веря, что у них есть разрешение своего руководства, сказал один из бывших охранников.

Во время дежурства охранники постоянно носили балаклавы. Заключенных избивали, если они смотрели охраннику в глаза. Эти меры, наряду с месячными ротациями охранников в тюрьмах, были приняты для того, чтобы их потом нельзя было узнать, сказал один из бывших офицеров, согласившихся поговорить с изданием.

WSJ отметило, что Павел Афисов, взятый в плен в городе Мариуполе в начале войны, был одним из первых украинских заключенных. Два с половиной года 25-летний парень переводился из тюрьмы в тюрьму, прежде чем его обменяли в октябре 2024 года.

Он сказал, что избиения были самыми жестокими, когда его переводили в новые тюрьмы. После прибытия в исправительное учреждение в Тверской области охранники отвели его в комнату для медицинского осмотра и приказали полностью раздеться. Они несколько раз ударили его электрошокером, одновременно брея ему голову и бороду. Когда все закончилось, ему сказали кричать "слава России, слава спецназу", а затем голым спеть российский и советский гимны. Когда он сказал, что не знает слов, охранники снова избили его кулаками и дубинками.

Бывшие охранники описали ошеломляющий уровень насилия, направленного на украинских заключенных. Электрошокеры использовались так часто, особенно в душевых, что офицеры жаловались на то, что у них слишком быстро разряжается батарея.

Один бывший сотрудник пенитенциарной системы, сказал, что тюремные охранники избивали украинцев, пока их дубинки не ломались. Тогла они проверяли другие материалы, включая изолированные трубы с горячей водой, на их способность причинять боль и наносить ущерб.

По его словам, охранники намеренно избивали заключенных в одно и то же место день за днем, не давая синякам заживать и вызывая инфекцию. Это приводило к заражению крови, а мышечная ткань гнила. По словам офицера, он знает по крайней мере об одном случае, когда военнопленный умер от сепсиса. Многие охранники наслаждались жестокостью и часто хвастались тем, какую боль они причинили украинским заключенным, добавил он.

Бывший украинский военнопленный, 25-летний Андрей Егоров, вспоминал, что охранники постоянно били их кулаками или дубинками. "Им это нравилось, можно было слышать, как они смеялись между собой, пока мы кричали от боли", - сказал он.

"Двое из самых долго удерживаемых военнопленных, Афисов и Егоров, провели около 30 месяцев в российском заключении, прежде чем их наконец освободили в рамках обмена", - указало издание.

Во время медицинского осмотра после обмена Егоров узнал, что у него сломано пять позвонков. Он проходит лечение и встречается с назначенным больницей психологом. Но он скептически относится к тому, что психолог может помочь. "Если вы не прошли через то, что прошел я, вы не сможете мне помочь", - сказал Егоров.

Издание отметило, что сотрудники российских тюрем, которые согласились открыть чудовищную реальность об украинских военнопленных, бежали из РФ и ​​вынуждены были прекратить общение с людьми, которых знали всю жизнь.

Один из них сказал, что всегда был патриотом и никогда не хотел жить нигде, кроме России. Но после начала войны он не смог оставаться в стране или молчать. Он сказал, что дача показаний в МУС была одним из способов добиться справедливости.

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