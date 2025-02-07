Из полученных перехватов стало известно, что ее экипаж "подгорел", пишут военные.

Бойцы 412 отдельного батальона беспилотных систем "Nemesis" эффектно уничтожили российскую тяжелую огнеметную систему "Солнцепёк".

Видео боевой работы опубликовано в Telegram-канале батальона. Военнослужащие поблагодарили аэроразведку 102 отдельной бригады территориальной обороны и другие смежные подразделения, которые поспособствовали успешной реализации этой операции:

"Такая система ведет огонь зажигательными или термобарическими боеприпасами и может нанести ужасные последствия личному составу и нашим позициям. Очень редкая и важная цель. Больше эта установка воевать не будет - едет на металлолом".

Потери России на войне

Согласно последней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за время полномасштабного вторжения захватническая армия РФ потеряла уже более 846 тысяч солдат.

Также сообщалось, что во время операции ВСУ на территории Курской области российские войска потеряли почти 40 тысяч военных, более 16 тысяч из них - убитыми.

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