Главнокомандующий ВСУ в 2021-2024 годах Валерий Залужный впервые высказался о результате операции ВСУ в Курской области, назвав ее цену "слишком высокой". Об этом он написал в статье для ZN.UA.

В частности, анализируя прорыв ВСУ в Курской области, Залужный отметил, что такие действия, "если они оправданы человеческими потерями, с ограниченными целями, можно провести".

"Впрочем, практика показала, что изолированный тактический прорыв на узком участке фронта не приносит необходимого успеха атакующей стороне. Оборонявшиеся войска сумели воспользоваться и технологическими, и тактическими преимуществами и со временем не только не дали тактическому прорыву перерасти в оперативный успех, но и впоследствии сами осуществили тактическое продвижение - также без оперативного успеха", - отметил он.

Экс-главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что цена Курской операции ему неизвестна, "однако очевидно, что она была слишком высокой".

Курская операция ВСУ

Ранее результаты Курской операции прокомментировал нынешний главком ВСУ Александр Сырский. Он пояснил, что для него главной задачей было максимальное продвижение вглубь территории противника и удержание тех территорий.

Он также отмечал, что Генерал отметил, что во время боев в Курской области россияне потеряли убитыми и ранеными 80 000 человек.

