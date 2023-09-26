О взрывах сообщил глава совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

В Украине в южных и центральных областях объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения.

Как сообщили в Воздушных силах Украины, тревога объявлена в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Одесской, Николаевской, Херсонской областях, впоследствии к ним добавились Днепропетровская, Запорожская.

Впоследствии глава совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что в городе раздаются взрывы.

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"Кривой Рог. Взрыв. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", - написал он.

Обновлено 7.30. Глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил о прилете по одному из предприятий города.

"Утро началось со взрыва в Кривом Роге. "Прилет" произошел по одному из предприятий города. Информация уточняется", - написал он.

Обновлено 7.15. Отбой воздушной тревоги по всем областям.