Оставайтесь в безопасности.

Российские захватчики атакуют Украину беспилотными летательными аппаратами типа "Shahed". Об этом сообщают в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

В 21:10 в официальном Telegram-канале сообщили о запуске нескольких групп российских ударных БпЛА "Shahed" из Чауды (оккупированный Крым). "Ориентировочное время вхождения в подконтрольное воздушное пространство Украины - около 22:00", - говорилось в сообщении.

Уже в 23:47 стало известно, что "шахеды" двигаются в направлении Николаева. Впоследствии военные заявили об очередной атаке дронов с Черного моря на юг Николаевщины.

Видео дня

Информация обновляется...

Обновлено в 00:00: Сейчас тревога объявлена в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Херсонской и Николаевской областях.

Российские обстрелы и атаки: последние новости

Как сообщал УНИАН, вчера оккупанты ночью ударили по Одесской области ракетами "Калибр" и "Оникс", а также запустили беспилотники.

Был серьезно поврежден морской пассажирский вокзал Одесского порта и гостиничный комплекс "Одесса". Известно о гибель двух человек.

Вечером под обстрел попал Херсон, россияне убили двух человек. Также взрывы раздавались в Николаеве, мэр города сообщил о попадании.

Вас также могут заинтересовать новости: