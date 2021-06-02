Авария произошла вечером 30 мая в Виннице.

В Виннице вечером 1 июня в реанимации больницы от тяжелых травм и ожогов умер боец полка "Азов" Валерий Алмазов с позывным "Легионер".

Как сообщает пресс-служба "Азовf", травмы 41-летний боец получил в результате ДТП. До этого он служил в первой роте второго батальона полка.

Авария произошла вечером 30 мая в областном центре, куда Валерий приехал в отпуск.

"Катаясь на своем мотоцикле "Honda", азовец не справился с управлением, съехал с дороги и столкнулся с бетонным ограждением. От удара вспыхнул бензобак мотоцикла, а сам водитель получил перелом ключицы, многочисленные рваные раны, ожоги 3-4 степеней, открылось внутреннее кровотечение. Несколько суток врачи боролись за жизнь нашего собрата, друзья и неравнодушные жители города сдавали донорскую кровь, чтобы спасти мужчину, но травмы оказались несовместимыми с жизнью", - говорится в сообщении.

В полк Валерий Алмазов пришел в 2015 году: сначала служил в роте разведки, в 2016 году присоединился к первой роте второго батальона подразделения, где и служил до сих пор.

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"К "Азову" мужчина уже имел некоторый военный опыт, Валерий некоторое время служил во Французском иностранном легионе, поэтому в полку получил позывной Легионер. В мирное время Алмазов работал помощником юриста, получил образование по правоведению", - рассказали в подразделении.

На фронте боец выполнял боевые задачи в Красногоровке и Марьинке, впоследствии провел восемь месяцев на Светлодарской дуге.

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Автор: Юрий Годован