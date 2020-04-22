В ТКГ собираются создать группу из украинских и российских пограничников - для возвращения Киеву контроля над границей

Кроме того, участники ТКГ обсудили необходимость активизации подготовки к открытию двух новых КПВВ на линии разграничения.

В рамках Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе будет создана рабочая группа из российских и украинских пограничников для возобновления Украиной контроля над государственной границей.

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Как сообщается на сайте президента Украины, ТКГ провела очередную встречу в режиме видеоконференции.

"Во исполнение договоренностей, достигнутых на декабрьском саммите лидеров "нормандской четверки" в Париже украинская сторона инициировала создание в пределах ТКГ рабочей группы с участием представителей пограничных и таможенных служб Украины и России для выработки механизма восстановления Украиной контроля над участком государственной границы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что возможность создания таких групп предусмотрена пунктом 13 Комплекса мер по выполнению Минских соглашений.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в процессе урегулирования есть «частичные победы», но нужно дождаться полного результата, когда украинские территории будут возвращены Украине. По его словам, на это нужно "немного времени".