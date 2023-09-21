Автомобиль, в котором передвигался топ-офицер РФ, расстреляли.

В непризнанном Нагорном Карабахе ликвидировали заместителя командующего "миротворческими" силами России по военно-политической работе, капитана 1-го ранга Ковгана Ивана Васильевича.

Как сообщают росСМИ, топ-офицера РФ "минуснули" 20 сентября 2023 года. Автомобиль УАЗ, где находился Ковган, расстреляли. Он умер за три дня до своего 53-летия.

Ковган занимал должность заместителя командующего подводных сил Северного флота по военно-политической работе (г. Гаджиево Мурманской области РФ).

Видео дня

Последние новости из Нагорного Карабаха

Как сообщал УНИАН, 19 сентября 2023 года в Карабахе возобновились боевые действия. В Министерстве обороны Азербайджана заявили о проведение антитеррористических мероприятий.

Уже за сутки армянские вооруженные формирования сложили оружие и объявили о капитуляции. 20 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что операция в Карабахе успешно завершена – Азербайджан восстановил свой суверенитет.

Вас также могут заинтересовать новости: