В непризнанном Нагорном Карабахе ликвидировали заместителя командующего "миротворческими" силами России по военно-политической работе, капитана 1-го ранга Ковгана Ивана Васильевича.
Как сообщают росСМИ, топ-офицера РФ "минуснули" 20 сентября 2023 года. Автомобиль УАЗ, где находился Ковган, расстреляли. Он умер за три дня до своего 53-летия.
Ковган занимал должность заместителя командующего подводных сил Северного флота по военно-политической работе (г. Гаджиево Мурманской области РФ).
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Как сообщал УНИАН, 19 сентября 2023 года в Карабахе возобновились боевые действия. В Министерстве обороны Азербайджана заявили о проведение антитеррористических мероприятий.
Уже за сутки армянские вооруженные формирования сложили оружие и объявили о капитуляции. 20 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что операция в Карабахе успешно завершена – Азербайджан восстановил свой суверенитет.