Подразделения вооруженных сил Армении покидают территорию Азербайджана, незаконные армянские вооруженные формирования расформировываются.

Формирования вооруженных сил Армении, расположенные в Карабахском регионе Азербайджана, сложили оружие и сдались.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджана. Там отметили, что "реализация процессов обеспечивается в координации с российским миротворческим контингентом".

Расположенные в Карабахском районе Азербайджанской Республики формирования вооруженных сил Армении и незаконные армянские вооруженные формирования складывают оружие, оставляют боевые позиции и воинские посты и полностью разоружаются.

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Подразделения вооруженных сил Армении покидают территорию Азербайджана, незаконные армянские вооруженные формирования расформировываются. Параллельно сдаются все вооружение и тяжелая техника.

Напомним, накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к своему народу с объяснением, почему Ереван не будет сражаться за Карабах.

Ситуация в Карабахе - подробности

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга. Премьер-министр Армении заявил, что его страна готова разблокировать все транспортные и экономические коридоры.

19 сентября в Карабахе возобновились боевые действия. Минобороны Азербайджана заявило, что уничтожаются позиции военных Армении.

В мае Армения была готова признать Карабах частью Азербайджана при условии обеспечения безопасности армянского населения.

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