Минобороны Азербайджана утверждает, что проинформировало командование российских миротворцев и турецко-российского мониторингового центра о своих мероприятиях.

В Карабахе возобновились боевые действия. Минобороны Азербайджана заявило, что уничтожаются позиции военных Армении.

В целях восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики, в регионе начаты антитеррористические мероприятия локального характера. Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

"В целях обеспечения положений Трехстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооружённых сил Армении с наших территорий, нейтрализации их военной инфраструктуры, обеспечения безопасности мирного населения, вернувшегося на освобожденные от оккупации территории, гражданских служащих, задействованных в строительно-восстановительных работах и наших военнослужащих, а также восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики, в регионе начаты антитеррористические мероприятия локального характера", - сказано в заявлении.

Там сообщили, что соединения вооруженных сил Армении на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, ведут огонь из артиллерийских установок по позициям азербайджанской армии, расположенным в Агдамском районе.

С применением высокоточного оружия выводятся из строя позиции формирований вооруженных сил Армении, их долговременные огневые точки, а также боевые средства и объекты военного назначения.

Минобороны Азербайджана утверждает, что проинформировало командование российских миротворцев и турецко-российского мониторингового центра о своих мероприятиях.

В Минобороны Азербайджана сообщили о создании гумантитарных коридоров и пунктов приема для эвакуации населения из опасной зоны в Карабахе.

Также ведомство призвало гражданское население в этом районе держаться подальше от военных объектов и не оказывать поддержку армянским военным.

В азербайджанском МИДе утвержают, что единственным путем к мирному урегулированию конфликта является полный вывод армянских ВС из Карабаха.

Ситуация в Карабахе - подробности

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Россию в невыполнении обязательств по обеспечению безопасности населения Карабаха. Как сообщает DW, об этом он сказал в интервью итальянскому изданию La Repubblica.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что до 2025 года российские миротворцы покинут Карабах.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга. Премьер-министр Армении заявил, что его страна готова разблокировать все транспортные и экономические коридоры. Кроме того, Армения выразилась о намерении открыть региональные коммуникации в рамках суверенитета стран.

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