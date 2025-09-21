'В 2027 году будет крах российской экономики': эксперт об ударах по российским НПЗ

Серьезные проблемы для российской экономики могут начаться уже в конце этого года, считает Роман Свитан.

Украине надо продолжать удары по российской нефтеперерабатывающей отрасли, поскольку это единственная возможность победить в войне.

Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

"Российскую армию можно разгромить, например, в Крыму или сухопутном перешейке и при живой РФ. А вот Донбасс мы без развала РФ не освободим. Там за Донбассом еще 7000 километров тыла российского. И вытеснить российскую армию с Донбасса возможно только при условии развала РФ. Развалить РФ можно так, как в свое время развалился Советский союз - экономическими механизмами. То есть давлением на российскую экономику", - сказал Свитан.

Он добавил, что значительная часть российской экономики базируется на продаже нефти и газа. И поэтому Украина зря приостановила такие удары в марте этого года.

"Если прекратить поток этих нефтедолларов - республики уйдут в свободное плавание. И российская армия, поскольку любая армия происходит от государства, то если государство развалится, то только после этого мы сможем освободить свою территорию. С августа продолжается работа по российским НПЗ. Если их никто не остановит, то к концу года это приведет к серьезным проблемам для российской экономики. Придется включать печатный станок, год еще они поработают. А конец 2027 года, начало 2028 - это будет крах российской экономики и дальше начало краха российской империи", - добавил Свитан.

Удары по НПЗ: важные новости

Как сообщал УНИАН, 20 сентября Силы обороны Украины поразили два стратегических российских НПЗ в Саратове и Самарской области. В целом они производили более 15 млн нефти ежегодно, или же более чем 5% от общего объема России.

Также ранее стало известно об атаке беспилотников на один из крупнейших в РФ нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в Башкортостане. Как сообщили УНИАН источники в спецслужбах, БПЛА поразили установку ЭЛОУ-АВТ-4 - сердце завода.

