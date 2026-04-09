Чему мировой оборонный сектор учится у технологий ВСУ прямо сейчас: выводы Atlantic Council

Там, где зрелые экономики видят стабильность в многолетних процедурах, Украина обнаружила смертельную уязвимость.

Украина не выбирала участь испытательного полигона для войн и государственного управления будущего, но именно им она и стала, заявила советник Минобороны и Минцифры Украины Валерия Ионан. По ее словам, работая на стыке правительства, технологий и национальной безопасности, она поняла: кризис – это не просто разрушитель. Он также может быть жестоким, но эффективным продукт-менеджером.

Как и многие страны, Украина унаследовала устаревшие системы, жесткую бюрократию, медленные процессы закупок и институциональную инерцию, которые в мирное время могли бы сохраняться десятилетиями, пишет она в материале для Atlantic Council.

Как Украина внедряла инновации

С февраля 2022 года украинские системы прошли стресс-тест, масштаб которого невозможно воспроизвести в симуляциях. Под экстремальным давлением неэффективные структуры быстро разрушались, а жизнеспособные эволюционировали за считанные дни.

"Украина прошла путь от 7 производителей дронов до более чем 500 сегодня. Количество компаний в сфере РЭБ выросло с 2 до 200. Страна также делает успехи в производстве собственных ракет", – заявила Ионан.

Кластер Brave1 объединил фронт со стартапами и инвесторами, создав экосистему из 3000 компаний. Это позволило внедрить более 1000 проверенных решений в обход неповоротливых традиционных закупок. Ионан подчеркнула, что в условиях войны многолетние регуляторные процессы становятся уязвимостью: техника, которую закупают два года, устаревает за шесть месяцев.

Разрыв между появлением угрозы и ответом государства – это не просто бюрократия, а стратегический риск. Украина закрыла его, открыв оборонный сектор для частных инноваций и упростив процедуры. Прямая связь между разработчиками и бойцами обеспечила постоянное совершенствование продукта под реальные нужды фронта.

"Сотни решений на базе ИИ уже развернуты на поле боя. Это не опция, а часть основной архитектуры", – написала Ионан.

Украина продвигает концепцию "войны роботов, а не людей". Каждая автономная система – это сохраненная жизнь, и этот расчет определяет стратегию инвестиций. В экстремальных условиях страна построила адаптивную экосистему, которую мировые державы не могли реализовать годами из-за структурных ограничений.

Уроки для остального мира

Во-первых, бюрократия есть в каждой стране. Вопрос не в том, существует ли она, а в том, готовы ли политики менять ее, когда она перестает работать. Реальность такова, что невозможно реформировать все сразу, но всегда есть способы двигаться быстрее.

Это можно сделать, приняв то, что называется "креативной бюрократией" – поиск обходных путей, тестирование альтернативных маршрутов и, в конечном счете, смелость бросать вызов и перепроектировать процессы вместо того, чтобы прятаться за ними. В сегодняшнем мире, если политики фактически не "взламывают" собственную бюрократию, она станет их самым большим стратегическим ограничением.

Во-вторых, политикам нужно открывать рынки по-настоящему. Они могут сделать это, сосредоточившись на создании условий, в которых бизнес может конкурировать, расти и масштабироваться. Роль государства заключается не в том, чтобы выбирать победителей, а в том, чтобы создать среду, где множество компаний могут появляться, экспериментировать и конкурировать, позволяя сильнейшим естественным образом подниматься за счет рыночной динамики. Только в такой среде страна может достичь инноваций наряду с устойчивым, самостоятельным ростом.

В-третьих, политикам необходимо наладить честный и непрерывный диалог между правительством и бизнесом. Это не должно делаться через бесконечные круглые столы, формальные консультации или символические хакатоны, которые производят отчеты, но не результаты.

"Вместо этого следует использовать рабочие механизмы, такие как оборонные тех-кластеры, предназначенные для решения реальных проблем, постоянного содействия взаимодействию и поддержания актуального понимания того, что происходит внутри экосистемы. По необходимости это включает выявление пробелов, отсутствующих возможностей и областей, где требуется вмешательство", - подчеркнула Ионан.

В-четвертых, должен быть четкий лидер оборонных технологий – будь то человек или институт – который берет на себя ответственность, задает направление и управляет исполнением. Работающие экосистемы не возникают органично без лидерства. Без центральной силы, которая объединяет заинтересованные стороны и ускоряет принятие решений, даже самые многообещающие идеи остаются фрагментированными и недоразвитыми.

Эту роль может выполнять либо государственный лидер, который берет на себя ответственность и действует как координатор и лицо, принимающее решения, либо специализированное агентство с мандатом и полномочиями двигаться быстро и эффективно по всей системе.

