Загадочный символ 'плюса в круге' на телефоне: что он означает и когда может пригодиться

Многие пользователи Android могут внезапно заметить на экране своего смартфона странный символ – плюс, заключенный в круг.

Среди многочисленных иконок, отображаемых в строке состояния смартфона, большинство людей без труда узнают индикатор заряда батареи или символ Wi-Fi. Однако некоторые обозначения способны удивить даже опытных пользователей.

Примером является символ плюса в круге, который вызвал дискуссию на форуме поддержки Google. Один из пользователей признал, что не знает, как избавиться от этого знака, и не понимает, что он означает, пишет Onet.

Символ плюса в круге появляется на большинстве устройств с Android, когда активирован режим экономии трафика, известный как Data Saver. Эта функция ограничивает использование мобильного интернета, что может быть полезно, когда заканчивается месячный пакет данных. Обычно пользователи включают ее сознательно, однако случается, что этот режим активируется случайно.

Как работает режим экономии данных и когда его стоит использовать

Включение режима экономии данных приводит к тому, что некоторые функции телефона ограничиваются. В зависимости от производителя устройства иконка, информирующая об активации этой опции, может выглядеть иначе. Например, в смартфонах Samsung Galaxy появляются две стрелки, расположенные в виде треугольника, в то время как в iPhone, хотя аналогичная функция доступна, в строке состояния никакой символ не появляется.

Режим экономии данных может, однако, быть сопряжен с определенными неудобствами. Он ограничивает работу приложений в фоновом режиме, из-за чего фотографии или другой контент могут загружаться только после клика. Кроме того, уведомления могут приходить с опозданием или не появляться вовсе. Также стоит помнить, что при активном режиме экономии данных нельзя использовать функцию совместного доступа к интернету, то есть так называемый хот-спот.

Несмотря на эти ограничения, данная функция особенно полезна, когда пользователю необходимо контролировать расход трафика. В системе Android существует возможность отключения режима экономии для выбранных приложений, благодаря чему они могут работать без препятствий даже при активной защите трафика.

