По словам представителя ГУР, отверстие в газоходе двигателя сделали "острым предметом".

Представитель Главного управления разведки МО Украины Евгений Ерин рассказал о деталях операции, в результате которой был выведен из строя тральщик балтийского флота ВС РФ "Александр Обухов".

Как рассказал Ерин в эфире телемарафона, отверстие в газоходе двигателя российского корабля создали определенным "острым предметом", что и привело к критическим повреждениям "Обухова".

"Каждая операция - труд многих людей: это и планирование, и сбор информации, работа с людьми. Могу сказать с уверенностью, что это не последний наш шаг [...] Основная наша цель - подрыв боеспособности врага, поиск его слабых мест, где можно нанести максимальный ущерб", - заявил Ерин.

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Представитель ГУР отметил, что балтийский флот страны-оккупанта не может спать спокойно, как и черноморский.

Вывод из строя российского тральщика "Александр Обухов"

Накануне стало известно, что украинские разведчики вывели из строя тральщик Балтийского флота российской армии "Александр Обухов" - вражеский корабль "захлебнулся".

Как уточнили в ГУР, российский корабль базировался в городе Балтийск, "должен был выходить на боевое дежурство, но получил тяжелые повреждения - из-за загадочного появления отверстия в газоходе в двигатель попала вода".

Впоследствии военно-морской эксперт Defense Express, капитан I ранга в отставке Владимир Заблоцкий рассказал важные детали о корабле. По его словам, этот тральщик оснащен французским противоминным оборудованием и является уникальным, а его главная задача - обезвреживание мин на важных участках.

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