По состоянию на сегодня Беларусь не имеет ударной группировки, которая была бы оснащена должным образом для наступления, в то же время страна проводит учения личного состава, чтобы оттягивать внимание и силы Украины с востока и юга.
Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Черняк.
По его словам, начиная с апреля, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пытается избежать открытого вторжения в Украину, несмотря на то, что он уже давно стал участником этой войны, когда предоставил свою территорию России.
"Конечно, потенциальная опасность со стороны Беларуси для Украины существует. С территории РБ осуществляются запуски ударных БПЛА, которые Россия закупила у Ирана, туда перемещены самолеты Миг-31К, которые могут нести ракеты "Кинжал", – сообщил Черняк.
Он отметил, что Россия направляет в Беларусь недавно мобилизованных граждан. Последние также не имеют должного вооружения или же техники.
"Их завозят железнодорожным транспортом. В то же время отремонтированные в Беларуси танки, бронетранспортеры отправляют, наоборот, в Россию", – пояснил представитель военной разведки Украины.
Угроза нападения со стороны Беларуси
Как сообщал УНИАН, Генштаб отслеживает все действия РФ в Беларуси. По его информации, кроме военного аэродрома Зябровка, противник пытается перебросить свои войска на другие аэродромы Беларуси, а также проводит активные мероприятия на ее полигонах.
10 октября Лукашенко объявил о развертывании совместной группировки войск Беларуси и России. Позже в Беларусь прибыли российские мобилизованные.
Минобороны Беларуси обнародовало видео с просьбой не провоцировать их военных.