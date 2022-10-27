Лукашенко пытается избежать открытого вторжения в Украину, несмотря на то, что он уже давно стал участником этой войны, когда предоставил свою территорию России.

По состоянию на сегодня Беларусь не имеет ударной группировки, которая была бы оснащена должным образом для наступления, в то же время страна проводит учения личного состава, чтобы оттягивать внимание и силы Украины с востока и юга.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Черняк.

По его словам, начиная с апреля, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пытается избежать открытого вторжения в Украину, несмотря на то, что он уже давно стал участником этой войны, когда предоставил свою территорию России.

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"Конечно, потенциальная опасность со стороны Беларуси для Украины существует. С территории РБ осуществляются запуски ударных БПЛА, которые Россия закупила у Ирана, туда перемещены самолеты Миг-31К, которые могут нести ракеты "Кинжал", – сообщил Черняк.

Он отметил, что Россия направляет в Беларусь недавно мобилизованных граждан. Последние также не имеют должного вооружения или же техники.

"Их завозят железнодорожным транспортом. В то же время отремонтированные в Беларуси танки, бронетранспортеры отправляют, наоборот, в Россию", – пояснил представитель военной разведки Украины.

Угроза нападения со стороны Беларуси

Как сообщал УНИАН, Генштаб отслеживает все действия РФ в Беларуси. По его информации, кроме военного аэродрома Зябровка, противник пытается перебросить свои войска на другие аэродромы Беларуси, а также проводит активные мероприятия на ее полигонах.

10 октября Лукашенко объявил о развертывании совместной группировки войск Беларуси и России. Позже в Беларусь прибыли российские мобилизованные.

Минобороны Беларуси обнародовало видео с просьбой не провоцировать их военных.