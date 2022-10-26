Авторы видеоролика акцентировали внимание на том, что "наши деды вместе пешком дошли до Берлина".

Минобороны Беларуси обнародовало видео с обращением военных к ВСУ. Беларусы попросили их не пугать и не провоцировать, иначе - они якобы дадут ответ.

"Наш ответ коллегам из ВСУ. Ваша ИПСО запускает пафосные ролики с обращением к беларусам, пытаетесь нас в чем-то обвинить, иногда даже запугать. Но мы с вами люди военные и понимаем, что запугивание - предел слабых. Уже неплохо то, что вы упомянули, что мы братские народы, это позитивный сигнал", - говорят беларуские военнослужащие в видео.

Также они начали вспоминать, как украинцы и беларусы вместе победили нацизм в Европе, и якобы "слугам народа" надо вспомнить об этом.

Видео дня

"Если вы не хотите войны, ее не будет! Не провоцируйте нас, не пытайтесь запугивать, не нагнетайте и будет так, как вы хотите. Мы войны не хотим и никому не угрожаем. Но на вызовы и провокации ответим без промедления!", - отметили беларусы.

Беларусь может напасть на Украину: что известно

В Генштабе неоднократно предупреждали, что существует риск атаки на Украину со стороны Беларуси.

Алексей Арестович сообщал, что вероятность беларуского вторжения возросла. "Впрочем, до реальных угроз далековато", - сказал советник ОПУ.

В МВД Украины отметили, что Беларусь "даже еще не создала ударного кулака".

Журналист рассказывал, что Лукашенко получил ультиматум от Путина в начале октября и это стало толчком к эскалации.