Непонятно, откуда Россия собирается брать свежих солдат, когда ее войска постоянно несут потери в Украине.

Россия собирается увеличить свою армию примерно на 30% — до 1,5 миллиона человек. Однако все еще неясно, как государство-агрессор планирует найти столько новобранцев, учитывая постоянные потери на войне в Украине.

Как сообщили в британской разведке: "21 декабря президенту Путину были представлены планы по увеличению численности российских вооруженных сил примерно на 30% до 1,5 миллиона человек. Пока неясно, когда будет достигнут этот уровень. Министр обороны России Сергей Шойгу объяснил, что расширение будет включать в себя, по крайней мере, две бригады на северо-западе России, доведенные до дивизионной численности. Он сослался на предполагаемую угрозу из-за вступления Финляндии и Швеции в НАТО".

По словам экспертов, намерение расширить армию — это один из первых примеров того, как РФ пытается адаптироваться к новым долгосрочным вызовам. Последние стали результатом ее полномасштабного вторжения в Украину. Однако успешное увеличение войска находится под вопросом, учитывая ежедневные потери среди оккупантов в Украине.

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"Остается неясным, как Россия найдет новобранцев для такого расширения в то время, когда ее силы находятся под беспрецедентным давлением в Украине", - подытожили в британской разведке.

Расширение армии РФ: что известно

Министр обороны России Сергей Шойгу 21 декабря заявил о необходимости увеличить численность войска агрессора до 1,5 миллиона человек. Из них 695 тысяч должны стать контрактниками.

Призывной возраст оккупантов тоже вырастет — с 18 до 21 года. Но вместе с этим повысят и предельную планку: мужчин будут призывать в армию до 30 лет.

Аналитики из американского Института изучения войны считают, что России не удастся реализовать эти планы. Страна-агрессор не смогла укомплектовать бригады и полки перед полномасштабным вторжением в Украину.

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