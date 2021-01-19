На Донбассе с начала суток враг один раз нарушил режим тишины.
Читайте такжеБоевики на Донбассе уменьшили число обстрелов: как прошли сутки в ООСОб этом сообщается в вечерней сводке пресс-центра штаба Операции Объединенных сил.
«В течение текущих суток, 19 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня», - сказано в сводке.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» у Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска открывали огонь в сторону украинских позиций из автоматических станковых гранатометов, станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также из крупнокалиберного пулемета.
«На обстрел наши защитники дали противнику адекватный ответ. О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК уведомлены представители ОБСЕ», - добавили в штабе.
Среди украинских воинов боевых потерь нет.
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