В частности, сейчас в самопровозглашенной "ДНР" завершается "реформирование" сферы образования и науки, предусматривающее полный переход отрасли на стандарты РФ.

Служба безопасности Украины обнародовала новые доказательства институционального присутствия России на оккупированной части Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

В частности, сотрудники СБУ установили, что в 2016 году в самопровозглашенной "ДНР" приняли концепцию реформирования образования и науки "республики" на 2016-2021 годы. Основная ее цель – введение в образовательной сфере стандартов Российской Федерации.

"Активная фаза псевдореформы пришлась на 2020-2021 годы. Но институциональная интеграция "ДНР" в состав Российской Федерации началась уже с 2017 года. Именно тогда президент РФ Владимир Путин издал указ, которым Россия начала признавать дипломы, выдаваемые образовательными учреждениями высшего образования так называемой "ДНР", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ ООН констатируют, что ситуация с безопасностью на Донбассе ухудшиласьПо информации СБУ, сейчас представители "ДНР" пытаются внести эти дипломы в общий реестр РФ.

При этом в 2019-2020 годах выпускникам учебных заведений "ДНР", аккредитованных в РФ, было выдано более 2,5 тыс. дипломов государственного образца России, а с 2014 года их количество составляет свыше 8 тыс.

"Выдача официальных документов РФ организациям, учреждениям и заведениям, расположенным на территории Украины, подтверждает, что Россия контролирует оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, руководит местными процессами и усиливает свое присутствие, маскируясь под структуры самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", - отметили в спецслужбе.

По информации СБУ, российские чиновники подписывают официальные документы, касающиеся политики РФ в отношении оккупированных территорий Украины.

"Так, в одном из писем министр иностранных дел РФ Сергей Лавров позволяет открыть пункты проведения единого государственного экзамена на базе донецких муниципальных учреждений образования так называемой "ДНР". Причем своим письмом Лавров удовлетворил ходатайство от депутата Государственной думы РФ Геннадия Онищенко (является первым заместителем председателя Комитета по вопросам образования и науки, а также членом Комитета по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса РФ)", - сказано в сообщении.

Как проинформировали в спецслужбе, сам Онищенко многократно посещал временно оккупированные территории Украины и в 2020 и 2021 годах лично вручал часть дипломов о высшем образовании в оккупированном Донецке (сертифицированы как такие, что прошли российскую аккредитацию). В июле 2021 года он получил псевдозвание "Героя труда ДНР", которое ему вручил лично главарь боевиков Денис Пушилин.

"Все визиты и мероприятия на территории Украины при участии указанного представителя Госдумы РФ осуществлялись без согласования с органами государственной власти Украины. А меры по его передвижению и безопасности – обеспечивали боевики "ДНР", - констатировали в ведомстве.

Также СБУ обладает доказательствами, что действующий "министр образования ДНР" Михаил Кушаков имеет российский паспорт и является офицером РФ. Он находится в звании подполковника запаса органов государственной безопасности России, в 2002 году отбыл в непризнанную республику Приднестровье, где "работал в сфере образования". С 2015 года переехал в "ДНР", где стал "заместителем министра", а с 2019 года – "министром образования ДНР".

Сейчас СБУ проверяет информацию о том, что руководство самопровозглашенной республики "ДНР" ожидает согласования правительства РФ, чтобы принимать целенаправленные меры по насаждению административной модели управления, стандартизации и сертификации деятельности органов и учреждений "ДНР" в соответствии с нормами РФ и дальнейшей федерализации временно оккупированных территорий Донецкой области.

Решается вопрос об объявлении соответствующим лицам сообщения о подозрении.

Ранее сообщалось, что украинские пограничники задержали "ополченца Крыма", у которого нашли "завизированные" подписями президента РФ и представителями так называемых властей Крыма медали.

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Автор: Светлана Макринская