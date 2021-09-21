Американские ученые убедились, что древний город Талль-эль-Хаммам был уничтожен из-за падения крупного космического тела около 3600 лет назад.
Результаты нового исследования описали в статье для журнала Scientific Reports.
Ученые из Калифорнийского университета связывают катастрофу с описанием гибели библейского города Содом.
В рамках исследования научные сотрудники обнаружили в почве свидетельства воздействия аномальных температур – обломки и черепки керамики с местами превращенной в стекло поверхностью, а также расплавленный строительный материал.
Читайте такжеУченые спросили людей о сексе с роботами: что показал опросКроме того, анализ почвы показал наличие в ее составе крошечных сферул, богатых железом и кремнеземом, а также расплавленных металлов.
Ранее высказывались еще одно предположение о том, что могло уничтожить Талль-эль-Хаммам. Некоторые исследователи считали, что причиной могло быть не только взрыв метеорита, но и землетрясение.
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