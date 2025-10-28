Москва заявляет о полном окружении украинских сил в Покровске, Киев это опровергает, но признает сложную ситуацию.

Российские войска активизировали наступательные действия на востоке Украины, сосредоточив усилия на Покровске - стратегическом городе Донецкой области. После нескольких месяцев медленного продвижения российские подразделения вошли в часть города, тогда как украинские силы ведут ожесточенные бои на подступах и внутри него, пишет Financial Times.

Кремль заявляет об "окружении", Киев - об "информационной атаке"

Начальник Генштаба России Валерий Герасимов объявил, что около 5500 украинских военных якобы "полностью окружены" возле Покровска. Однако Киев категорически отрицает эти утверждения.

Президент Владимир Зеленский назвал сообщение Москвы "полной ложью", признав при этом, что ситуация в районе Покровска "очень сложная".

"Бои продолжаются на подходах к городу, внутри действуют диверсионные группы, логистика затруднена", - сказал Зеленский в обращении в воскресенье.

Генштаб Украины подтвердил, что около 200 российских военнослужащих вошли в город, где продолжаются уличные бои.

Что говорят аналитики?

Военный аналитик группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец в комментарии отметил, что пока нет оснований говорить о полном окружении украинских подразделений. В то же время он предостерегает:

"Однако угроза вполне реальна - враг использует малочисленные группы, которые проникают в город с флангов, обходя основные укрепления".

По его словам, российские пехотные группы по 3-5 человек активно двигаются по южной части города, создавая хаос в обороне, избегая фронтальных штурмов "здание за зданием".

Давление вдоль всей линии фронта

Кроме Покровска, российские силы продвигаются в окрестностях Лимана и Константиновки, которые вместе с Покровском расположены в Донецкой области. Этот регион Кремль настаивает включить в состав России как условие прекращения огня.

Украинская мониторинговая группа DeepState сообщила, что украинские войска смогли отбить три села к северу от Покровска, потерянные после внезапного российского наступления в августе.

Зато в районе Купянска (Харьковская область) российские войска продвинулись к центральным районам города, а на юге - к отдельным территориям в Днепропетровской области.

Дроны, артиллерия и дефицит сил

Ситуацию на фронте осложняет интенсивное использование обеими сторонами беспилотников. Дроны-камикадзе активно применяются для уничтожения транспорта и складов снабжения на глубину до 20 км за линией фронта.

Украинские военные сообщают, что постоянные атаки дронов и артиллерии затрудняют эвакуацию раненых и доставку боеприпасов.

"Российская пехота постоянно обходит наши позиции, обстрелы не прекращаются, эвакуация почти невозможна", - рассказал украинский военнослужащий Станислав Бунятов.

Аналитики также указывают на кадровый дефицит в передовых украинских бригадах, что позволяет российским силам находить слабые места в обороне.

Несмотря на определенные тактические успехи, наступление России имеет значительную цену. По оценкам руководителя британской разведки MI6 Ричарда Мура, с начала полномасштабного вторжения Москва могла потерять до 1 миллиона военнослужащих, из них около 250 тысяч - убитыми.

Покровск остается одним из ключевых узлов украинской обороны на востоке. Его захват дал бы России возможность приблизиться к промышленному треугольнику Славянск - Краматорск - Дружковка.

Ситуация в Покровске: последние новости

В Покровске продолжаются городские бои с группами россиян, которые благодаря численному превосходству в силах и средствах сумели просочиться и накопиться в разных частях города. В то же время, украинские силы усилили оборону в городе.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что наибольшее сосредоточение сил российских захватчиков наблюдается в районе Покровска. Боевые действия происходят и в городе.

