В штабе ООС показали последствия удара российских оккупантов по жилым кварталам Авдеевки (фото)
Оккупанты из минометов обстреляли жилые дома в Авдеевке.
Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил со ссылкой на данные украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.
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«Украинская сторона СЦКК сообщает о продолжении обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований Российской Федерации мирных населенных пунктов вдоль линии разграничения. Регулярные обстрелы со стороны российско-оккупационных войск угрожают жизни мирного населения и повреждают гражданскую инфраструктуру Донбасса», - отмечается в сообщении.
Так, вечером, 18 июня, с направления неподконтрольных правительству Украины поселков Яковлевка и Минеральное Донецкой области наемники совершили обстрел по жилым домам Авдеевки, применив минометы калибра 82 и 120 мм.
На месте обстрела наблюдательная группа украинской стороны СЦКК провела фотофиксацию и выяснила, что от разрыва мины калибра 120 мм была разрушена хозяйственная постройка, а также повреждены фасад и крыши двух жилых домов. Две другие мины разорвались на приусадебном участке.
Пострадавших граждан в результате вражеского обстрела нет.
«Украинская сторона СЦКК осуждает действия оккупационной администрации и незаконных вооруженных формирований РФ относительно обстрелов населенных пунктов, что ставит под угрозу жизнь и здоровье гражданского населения. Боевики продолжают безответственно уничтожать жилые дома населенных пунктов, нарушая все нормы международного гуманитарного права. Такие действия оккупантов свидетельствуют о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта, в очередной раз демонстрируют нежелание соблюдать режим прекращения огня и сознательно не выполнять Минские соглашения», - отмечает украинская сторона СЦКК.
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