В штабе ООС показали последствия удара российских оккупантов по жилым кварталам Авдеевки (фото)

От разрыва мины калибра 120 мм было разрушено хозяйственное здание, а также поврежден фасад и крыша двух жилых домов. Две другие мины разорвались на приусадебном участке.

Оккупанты из минометов обстреляли жилые дома в Авдеевке.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил со ссылкой на данные украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

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«Украинская сторона СЦКК сообщает о продолжении обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований Российской Федерации мирных населенных пунктов вдоль линии разграничения. Регулярные обстрелы со стороны российско-оккупационных войск угрожают жизни мирного населения и повреждают гражданскую инфраструктуру Донбасса», - отмечается в сообщении.

Так, вечером, 18 июня, с направления неподконтрольных правительству Украины поселков Яковлевка и Минеральное Донецкой области наемники совершили обстрел по жилым домам Авдеевки, применив минометы калибра 82 и 120 мм.

На месте обстрела наблюдательная группа украинской стороны СЦКК провела фотофиксацию и выяснила, что от разрыва мины калибра 120 мм была разрушена хозяйственная постройка, а также повреждены фасад и крыши двух жилых домов. Две другие мины разорвались на приусадебном участке.

Пострадавших граждан в результате вражеского обстрела нет.

«Украинская сторона СЦКК осуждает действия оккупационной администрации и незаконных вооруженных формирований РФ относительно обстрелов населенных пунктов, что ставит под угрозу жизнь и здоровье гражданского населения. Боевики продолжают безответственно уничтожать жилые дома населенных пунктов, нарушая все нормы международного гуманитарного права. Такие действия оккупантов свидетельствуют о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта, в очередной раз демонстрируют нежелание соблюдать режим прекращения огня и сознательно не выполнять Минские соглашения», - отмечает украинская сторона СЦКК.

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